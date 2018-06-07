Одесса, Украина, 7 июня, 2018, 22:20 — ИА Регнум. «Поклонников русского мира» в Одессе и Одесской области практически не осталось, заявил глава полиции Одесской области Дмитрий Головин 7 июня в интервью телеканалу «112.ua».

2mayodessa.org Дом профсоюзов. Одесса.

Чиновник отметил, что на одесском сепаратизме спекулируют многие политики. Однако за прошедшие четыре года эта проблема потеряла былую остроту:

«Поклонников «русского мира» практически не осталось, всем уже стало очевидно на четвертом году войны истинное лицо этого мира», — заявил Головин.

По словам чиновника, полиция продолжает борьбу с инакомыслием в регионе.

Напомним, что наиболее громкой акцией по подавлению антифашистского движения в Одессе стало массовое сожжение людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. По официальным данным, от рук настоящих украинских патриотов погибло 48 человек, из которых семеро — женщины. Большинство погибших были жителями Одессы и Одесской области, двое оказались гражданами Молдавии и Приднестровья.

Спустя четыре года ни один убийца одесситов до сих пор не наказан.

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