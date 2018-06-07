Москва, 7 июня, 2018, 22:02 — ИА Регнум.

Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов назвал важнейшими и наиболее интересными моментами «прямой линии» с президентом РФ, прошедшей в четверг, 7 июня, вопросы о пенсиях и крипотовалюте, выступления блогеров и новый формат общения с губернаторами.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Крайне важным был посыл о том, что пенсии будут расти, и это очень важно, несмотря на повышение пенсионного возраста. Это вопрос о том, что люди должны получать на исходе жизни достойные деньги», — рассказал Вячеслав Смирнов в беседе с корреспондентомИА REGNUM. — Также очень актуальным оказался вопрос по криптовалюте, потому что это то, что сейчас действительно интересует молодежь. Порадовали блогеры».

«Очень «порадовали» губернаторы, которые сидели в «глубоком томлении» и были грустны даже тогда, когда им задавали позитивные вопросы. На их фоне президент смотрелся очень светло и современно, а они, напротив, выглядели как люди из прошлого века, что удивительно, потому что многие из них — люди молодые. Особенно показательна в этом смысле история с губернатором Владимирской области Светланой Орловой», — отметил Вячеслав Смирнов.

Напомним, во время «прямой линии» президента жители города Струнино Владимирской области рассказали о том, что в местной больнице за последние годы были закрыты многие отделения, под угрозой закрытия — кожное и глазное отделения, поликлиника, дерматология и другие. Фактически без доступной медицинской помощи оказываются почти 30 тыс. человек. Люди попросили Владимира Путина не допустить закрытия всей больницы.

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«В этой ситуации, конечно, Москва выглядела лучше, Владимир — хуже», — завершил свой комментарий Вячеслав Смирнов.

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