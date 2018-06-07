Астана, 7 июня, 2018, 22:00 — ИА Регнум. Посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев и представители министерства информационных технологий и коммуникаций Узбекистана обсудили сотрудничество в сфере цифровых технологий, в том числе совместное создание IT-парков, передает 7 июня телеканал «Хабар 24».

(сс) geralt Бизнес и интернет

Утембаев отметил, что программа развития информационных технологий Узбекистана позволит двум странам сформировать единую платформу для государственных органов и бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая генеральный директор «Узбектелеком» объявил начало масштабной программы «Трансформация — 2020», в рамках которой планируется улучшить скорость и качество интернета за счет десятикратного расширения международного интернет-узла.