Кострома, 7 июня, 2018, 21:51 — ИА Регнум. Более 160 земельных участков в Костромском и Красносельском районах, по которым должна пройти дорога к второму мосту через Волгу, будут зарезервированы на ближайшие три года, сообщает пресс-служба губернатора области.

Adm44.ru Мост через Волгу в Костроме

По информации местных чиновников, сейчас проект строительства переправы и транспортного обхода (дороги в объезд города) направлены на рассмотрение в Росавтодор.

Администрация Костромской области уже несколько лет активно занимается решением вопроса со строительством транспортного обхода города Костромы и второго автомобильного моста через Волгу. Разработан проект, проведены неоднократные встречи в Министерстве транспорта и Федеральном дорожном агентстве.

Ранее проект строительству костромского участка автодороги Москва — Ярославль — Кострома — Киров — Пермь — Екатеринбург, огибающей Кострому, был изучен Управлением автомобильной магистрали Москва — Архангельск Федерального дорожного агентства.

Точные сроки начала строительства дублирующей переправы через Волгу до сих пор неизвестны. Не озвучена и информация о точной стоимости проекта, а также длительности реализации.

ИА REGNUM напоминает, что расходы на строительство второго костромского моста через Волгу могут запланировать в федеральном бюджете на 2019 год. Отметим, что бывший министр транспорта России Максим Соколов в сентябре 2017 года заявлял, что еще одна переправа через Волгу должна появиться в Костроме не позднее 2030 года. Точные сроки начала строительства названы не были.

Сама тема строительства второго моста обсуждается в Костроме более 20 лет. Ранее чиновники обещали начать постройку в 2012—2015 годах и даже заложили камень на месте возведения новой переправы, но строительство этого объекта так и не началось.

У Костромской области финансов на постройку второй переправы нет — затраты примерно равны суммарному доходу региона за год. Федеральный бюджет отказывает в выделении денег, указывая на затратность проекта и на то, что нынешнего моста области и городу хоть и с трудом, но хватает.