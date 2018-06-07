Москва, 7 июня, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» возьмет на контроль ситуацию, связанную с малокомплектными школами в сельской местности, сообщила журналистам член президиума Генсовета партии «Единая Россия», руководитель партийного проекта «Новая школа» Алёна Аршинова.

Григорий Малянтович. В сельской школе. 1951

«В рамках работы партийного проекта «Единой России» «Новая школа» мы возьмем на особый контроль судьбу малокомплектных школ сельской местности и готовы принять активное участие в работе по модернизации образовательной инфраструктуры, в том числе в рамках подготовки совместно с правительством России национального проекта (программы) в сфере образования», — рассказала Алена Аршинова.

«Сегодня в ходе «прямой линии» президента Владимира Путина была затронута очень важная проблема — судьба малокомплектных школ в сельской местности. Такой вопрос был задан жителями поселка Старая Суртайка Алтайского края, беспокоившимися за судьбу своей малокомплектной школы. Губернатор дал положительный ответ, школа будет сохранена, у неё есть будущее. Но самое важное было сказано президентом: нам необходимо сохранять малокомплектные школы, это ключевая вещь, школа закрывается — поселок, село погибает», — сказала парламентарий.

По мнению Алены Аршиновой, зачастую именно после закрытия малокомплектных школ затухает и жизнь на селе.

«Невозможно растить детей, не имея для них школы. Вот семьи и уезжают, а молодые люди не возвращаются после учебы. Школа — это основа жизни для населенного пункта, залог его существования и развития, особенно в сельских населенных пунктах таких дальних регионов, как Сибирь и Дальний Восток», — подчеркнула депутат.

По словам парламентария, приоритетная задача — не только строительство новых школ, но и сохранение действующих малокомплектных школ в сельской местности, в которых либо не хватает педагогов, либо требуется серьезный ремонт.

«Напомню, на прошлой неделе мною было направлено обращение на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой с просьбой рассмотреть наше предложение о создании и реализации нового специального федерального проекта по ремонту устаревшей инфраструктуры в сфере образования в целом, чтобы подойти к проблеме ремонта старой инфраструктуры в сфере образования комплексно. Такой специальный федеральный проект по ремонту устаревшей инфраструктуры в сфере образования стал бы очень важным дополнением к уже реализуемым проектам по строительству новых школ и детских садов», — резюмировала член президиума генсовета партии «Единая Россия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Создание новых учебных мест за счет строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих, оснащение новым современным оборудованием, переход на односменный режим работы с последующим наполнением второй половины дня дополнительными занятиями. При этом во внимании партийного проекта находится и аспект повышения роли и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии. Важный участок работы партийного проекта — дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях.

Партийный проект держит на контроле не только обеспечение повышения доступности дошкольного образования, но и его качество. Во внимании партийного проекта также находятся и вопросы содержания образовательного процесса, соблюдения прав всех участников образовательного процесса, а также создания равных условий получения образования для детей вне зависимости от территории их проживания.