«ЕР» проконтролирует судьбу малокомплектных школ сельской местности
Москва, 7 июня, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» возьмет на контроль ситуацию, связанную с малокомплектными школами в сельской местности, сообщила журналистам член президиума Генсовета партии «Единая Россия», руководитель партийного проекта «Новая школа» Алёна Аршинова.
«В рамках работы партийного проекта «Единой России» «Новая школа» мы возьмем на особый контроль судьбу малокомплектных школ сельской местности и готовы принять активное участие в работе по модернизации образовательной инфраструктуры, в том числе в рамках подготовки совместно с правительством России национального проекта (программы) в сфере образования», — рассказала Алена Аршинова.
«Сегодня в ходе «прямой линии» президента Владимира Путина была затронута очень важная проблема — судьба малокомплектных школ в сельской местности. Такой вопрос был задан жителями поселка Старая Суртайка Алтайского края, беспокоившимися за судьбу своей малокомплектной школы. Губернатор дал положительный ответ, школа будет сохранена, у неё есть будущее. Но самое важное было сказано президентом: нам необходимо сохранять малокомплектные школы, это ключевая вещь, школа закрывается — поселок, село погибает», — сказала парламентарий.
По мнению Алены Аршиновой, зачастую именно после закрытия малокомплектных школ затухает и жизнь на селе.
«Невозможно растить детей, не имея для них школы. Вот семьи и уезжают, а молодые люди не возвращаются после учебы. Школа — это основа жизни для населенного пункта, залог его существования и развития, особенно в сельских населенных пунктах таких дальних регионов, как Сибирь и Дальний Восток», — подчеркнула депутат.
По словам парламентария, приоритетная задача — не только строительство новых школ, но и сохранение действующих малокомплектных школ в сельской местности, в которых либо не хватает педагогов, либо требуется серьезный ремонт.
«Напомню, на прошлой неделе мною было направлено обращение на имя заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой с просьбой рассмотреть наше предложение о создании и реализации нового специального федерального проекта по ремонту устаревшей инфраструктуры в сфере образования в целом, чтобы подойти к проблеме ремонта старой инфраструктуры в сфере образования комплексно. Такой специальный федеральный проект по ремонту устаревшей инфраструктуры в сфере образования стал бы очень важным дополнением к уже реализуемым проектам по строительству новых школ и детских садов», — резюмировала член президиума генсовета партии «Единая Россия».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Создание новых учебных мест за счет строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих, оснащение новым современным оборудованием, переход на односменный режим работы с последующим наполнением второй половины дня дополнительными занятиями. При этом во внимании партийного проекта находится и аспект повышения роли и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии. Важный участок работы партийного проекта — дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях.
Партийный проект держит на контроле не только обеспечение повышения доступности дошкольного образования, но и его качество. Во внимании партийного проекта также находятся и вопросы содержания образовательного процесса, соблюдения прав всех участников образовательного процесса, а также создания равных условий получения образования для детей вне зависимости от территории их проживания.