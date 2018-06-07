Москва, 7 июня, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Скончался главный конструктор советских транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия» Виктор Толмачев, сообщил 7 июня руководитель «Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина» Алексей Рогозин на своей странице в социальной сети Facebook.

Akylbekov alen Виктор Толмачев

Виктор Ильич Толмачев родился 11 августа 1934 года в Курске. В 1959 году он окончил Харьковский авиационный институт.

Более пятидесяти лет Виктор Толмачев посвятил авиации. Долгое время он работал в конструкторском бюро имени Антонова. При участии Толмачева была создана практически вся линейка самолетов «Ан», включая крупнейший грузовой Ан-124 «Руслан» и уникальный Ан-225 «Мрия», который служил платформой для воздушного старта советского космического корабля «Буран».

С 1992 года Виктор Толмачев был техническим директором российской грузовой авиакомпании «Волга-Днепр».