Ташкент, 7 июня, 2018, 21:56 — ИА Регнум. Главы десяти районов Ташкента освобождены от занимаемых должностей и восстановлены в статусе исполняющих обязанности, сообщает 7 июня издание «Газета.uz» со ссылкой на хокимият (администрацию) столицы Узбекистана.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «И.о. царя»

Ташкент состоит из 11 районов. Исполняющий обязанности хокима (главы) Шайхантахурского района Баходир Гаибназаров переведен в статус и. о. еще в декабре 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля исполняющим обязанности Ташкента был назначен основатель группы компаний Akfa Джахонгир Артыкходжаев, который до назначения руководил ГУП Tashkent City.