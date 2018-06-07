Анкара, 7 июня, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Турецкое правительство заморозило сделку по возвращению беженцев из греческих лагерей для мигрантов в Турцию в ответ на отказ Греции выдать турецкому правосудию сбежавших военных, 7 июня передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты у забора

«То, что сделала Греция, неприемлемо. Существует сделка по мигрантам с ЕС, которая реализуется. У нас также есть двустороннее соглашение о возвращении (беженцев) с Грецией. Мы приостановили это соглашение», — сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Напомним, Турция добивается от Греции депортации турецких военных, обвиняемых в причастности к организации проповедника Фетхуллы Гюлена и сбежавших в соседнюю страну после провала госпереворота 2016 года.

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