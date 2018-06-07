Чита, 7 июня, 2018, 21:21 — ИА Регнум. 7 июня в столице Монголии Улан-Баторе открылась выставка «Российско-Монгольской инициативы — 2018», организованная Ассоциацией «Росспецмаш» и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, передаёт ИА REGNUM. Свою продукцию на площади Сухэ-Батора экспонируют 90 российских предприятий, среди которых — Читинский керамический завод «МИР», которым руководит лидер Забайкальского регионального отделения Партии Дела Виталий Гнатышен. Напомним, что лидер партии Константин Бабкин является президентом Ассоциации «Росспецмаш». Завод представлял на выставке керамический кирпич и крупноформатные блоки, а в комментарии ИА REGNUM Виталий Гнатышен отметил, что российского производителя здесь ждал тёплый приём — советская, а затем и российская продукция традиционно считается в Монголии товаром высокого качества.

Директор Читинского керамического завода «МИР» Виталий Гнатышен (справа) с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулга (слева) и помощником президента Российской Федерации Игорем Левитиным (на заднем плане)

«С Монголией мы активно сотрудничаем с 2014 года, поэтому сегодня имели возможность воочию увидеть, что в этой стране построили из нашего кирпича. Мы уже поставили свыше 3 млн штук кирпича, — рассказал Виталий Гнатышен. — И хотели бы увеличить поставки, о чём мы и сказали премьер-министру Монголии, господину Ухнаагийн Хурэлсух. Однако этому препятствует увеличение таможенных пошлин на нашу продукцию: с 5 до 20% с 2016 года. Плюс сверху накручивается НДС, что для успешного продвижения является серьёзным барьером. Премьер-министр, которого сопровождал наш министр промышленности и торговли Денис Мантуров, ответил, что разберётся и подумает над этим вопросом».

Виталий Гнатышен сообщил ИА REGNUM, что ту же просьбу он повторил президенту Монголии Халтмаагийн Баттулга, который также посетил стенд завода «МИР» вместе с помощником президента Российской Федерации Игорем Левитиным. Виталий Гнатышен надеется, что иностранные партнёры пойдут навстречу — подобная продукция в Монголии не производится.

У продукции Читинского завода котельного оборудования «Каскад плюс» на монгольском рынке конкуренты есть, в том числе и немецкие компании, однако их котлы пользуются гораздо меньшим спросом, отмечает заместитель директора завода, член Партии Дела Владимир Арапов. При таком же уровне качества российский производитель продаёт по более выгодной цене, подчёркивает он. «Каскад плюс» выпускает 40 видов котлов мощностью от 20 кВт до 2,5 МВт, а также оборудование углеподачи, золоудаления и газоочистки. Продукцию завода активно закупают в Восточном аймаке Монголии из-за высокого КПД и долговечности котлов, пояснил он в комментарии ИА REGNUM. «На заседаниях в рамках форума мы достигли договорённостей о дальнейшем расширении сотрудничества, — рассказал Арапов. — В частности, мы намереваемся открыть представительство завода в Улан-Баторе, заключить несколько договоров на поставку оборудования, а также активнее действовать в зоне приграничной торговли». Судя по тому активному интересу, который проявили к продукции «Каскада плюс» монгольские партнёры (так, со стенда были разобраны буквально все рекламные буклеты), сотрудничество обещает быть долгим и продуктивным, уверен Владимир Арапов.

Помимо заводов «МИР» и «Каскад плюс», на выставке от Забайкалья были представлены более 15 промышленных предприятий: завод «Читинские ключи», «Новопласт», «Завод горного оборудования», «Восток-Агро», «Алюком», «Читатермоизоляция», «ЭкоМир», «Забэнергоснаб», племенной завод «Комсомолец» и другие, уточнил в комментарии ИА REGNUM министр экономического развития Забайкалья Сергей Новиченко. Многие предприятия освоили монгольский рынок ещё в 2014—2015-х годах (те же «МИР» и «Каскад плюс»), а сейчас предприниматели Забайкальского края готовы увеличивать объемы экспортируемой продукции. По замечанию краевого министра, «все предприятия, которые привезли сегодня свои товары, полностью их распродали». Об уровне востребованности забайкальской продукции свидетельствует то, что стенд керамического завода «МИР» посетили президент и премьер-министр Монголии, отметил Новиченко. «Каскад плюс» же заручился поддержкой российского торгового представительства (напомним, что система торгпредств в мае была передана в ведение Министерства промышленности и торговли), рассказал он. Говорить о количестве заключённых контрактов пока рано — формальные договорённости будут достигнуты на второй день форума в рамках серии деловых встреч, отметил Новиченко, однако каждое забайкальское предприятие придёт на них со списком желающих тесно сотрудничать монгольских партнёров. «Сегодня были устные, но конкретные предложения: по географии, логистике, объёмам поставок, — заявил он ИА REGNUM. — Более того, мы собираемся заключить соглашение о создании совместного российско-монгольского предприятия по переработке мясной продукции, в котором примет участие наша компания «Шеван». «Мы ставили задачу нашей региональной Корпорации развития совершить прорыв на монгольском рынке, и его эффект просто поразительный — он превзошёл мои самые смелые ожидания!» — заключил Сергей Новиченко.