Ташкент, 7 июня, 2018, 21:27 — ИА Регнум. По итогам первых четырех месяцев 2018 года в Министерстве здравоохранения Узбекистана за коррупционные преступления к уголовной ответственности привлечены 28 должностных лиц, сообщает 7 июня «Подробно.uz».

Цитата из х/ф «Несколько дней из жизни Обломова». Реж. Никита Михалков. 1980. СССР Разоблачение

В ведомстве отметили, что министерство принимает меры по предотвращению коррупции. В частности, большое внимание уделяется лицензированию медицинских служб с применением информационных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время посещения Наманганского городского центра государственных услуг заявил, что снизить уровень коррупции в республике помогают центры госуслуг.