Квебек, Канада, 7 июня, 2018, 21:25 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал предстоящие переговоры с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 в Канаде, 7 июня передает агентство Reuters.

White House Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

«Прежде всего, мы всегда должны оставаться вежливыми, оставаться продуктивными и попытаться убедить Соединенные Штаты в том, что они остаются на борту, потому что они наш исторический союзник, и мы нуждаемся в них», — заявил Макрон после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, Макрон и Трюдо были названы в качестве двух лидеров стран «Большой семерки», с которыми Трамп намерен провести отдельные переговоры на саммите G7 в Шарлевуа. О переговорах президента США с остальными лидерами не заявлялось.

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