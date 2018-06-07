Кострома, 7 июня, 2018, 21:10 — ИА Регнум. В Костромской области планируют ежегодно на 5% повышать производительность труда, сообщает пресс-служба губернатора области.

Иван Шилов ИА REGNUM Кострома

По словам главы Костромской области, за последний год объем промышленного производства вырос на 8%. Наибольший рост показали ювелирная отрасль (+38%) и производство машин и оборудования (+59%).

За 2017 год костромские промышленники получили от государства 190 миллионов рублей поддержки.

«Нам необходимы кардинальные изменения. Поэтому необходимо разработать отдельную региональную программу, которая будет включать поддержку мер по повышению производительности труда на предприятиях, содействию занятости населения и реализацию проектов по обучению и трудоустройству работников предприятий-участников», — сообщил глава региона Сергей Ситников.

Бизнес

За 6 лет малый и средний бизнес увеличил оборот в 1,5 раза и достиг 235 миллиардов рублей. До 2 миллиардов рублей поступило в качестве налогов «по специальным налоговым режимам». Это на 6,5% выше, в сравнении с 2017 годом.

IT-сфера

IT-сообществу предложили землю: 3 участка под постройку офисов и для создания жилищных кооперативов.

«Чтобы обеспечить растущую отрасль квалифицированными кадрами, необходимо изменить подходы в системе образования. […] Начиная с детского сада нам необходимо сформировать для учащихся устойчивую систему мотивов знаний, умений и навыков, которые будут способствовать получению политехнических знаний», — сообщил Сергей Ситников.

Цифровая экономика

Местные власти хотят «уже в самые кратчайшие сроки полностью перейти на оказание государственных и муниципальных услуг исключительно в электронном виде».

Инвестиции

Перед профильными ведомствами поставлена задача вернуться в ТОП-20 регионов по комфортности условий для ведения бизнеса, увеличить объем инвестиций в региональную экономику в 1,5−2 раза.