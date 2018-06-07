Ташкент, 7 июня, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Бельгийская компания Victor Buyck Steel Construction и узбекистанская East-West Engineering совместно построят в Ташкенте пешеходные мосты, сообщает 7 июня издание «Подробно.uz».

Урдинский мост. Ташкент

Переговоры состоялись в хокимияте (администрации) Ташкента. Планируется, что новые объекты обеспечат безопасность пешеходов на загруженных участках городских автодорог.

Напомним, 1 июня генеральный директор конструкторского бюро «Стрелка» Денис Леонтьев продемонстрировал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву проект обновления городской среды в Ташкенте.

«Стрелка», спроектировавшая ландшафтный дизайн для московского парка «Зарядье», реализует первый пилотный проект на проспекте Амира Темура.