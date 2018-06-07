Калуга, 7 июня, 2018, 20:48 — ИА Регнум. Вопросы сотрудничества в социально-экономической сфере обсудили сегодня, 7 июня, в Японии в столице префектуры Тотиги Уцуномии калужский губернатор Анатолий Артамонов с губернатором Томикадзой Фукудой. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки главы калужского региона в Японию.

Пресс-служба правительства Калужской области Рабочая поездка губернатор Калужской области в Японию

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, Анатолий Артамонов познакомил Фукуду с экономическим потенциалом калужского региона, пригласив главу префектуры посетить Калужский край. Томикадза Фукуда принял предложение.

Напомним, визит делегации Калужской области в Японию продлится до 10 июня. Калужан познакомят с работой агропромышленного центра Тотиги. Представители области побывают на производстве медицинских инструментов компании Nakanishi, осмотрят достопримечательности культуры и туризма, в частности, национальный парк «Никко-Тосёгу».

Напомним, доля товарооборота с Японией в общем объёме внешнеторговых отношений области составляет 5,7% и достигла 87,3 млн долларов США. Власти Калужской области намерены увеличить присутствие японского бизнеса в регионе, привлечь новые инвестпроекты.