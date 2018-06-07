Ташкент, 7 июня, 2018, 21:13 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проведет 9 июня двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем, президентом РФ Владимиром Путиным и главой правительства Индии Нарендрой Моди, сообщает 7 июня издание «Подробно.uz» со ссылкой на пресс-секретаря узбекистанского лидера Комила Алламджанова.

Silke Gerstenkorn Двусторонние переговоры

По его словам, Мирзиёев прибудет на саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао 8 июня. Глава Узбекистана встретится также с президентом Пакистана Мамнуном Хусайном.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил, что Россия заинтересована в объединении Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Шанхайской организации сотрудничества.