Ташкент, 7 июня, 2018, 21:24 — ИА Регнум. В Министерстве финансов Узбекистана сменились 93 руководителя на различных уровнях, в том числе заведующие районных и городских отделов финансов и казначейства, сообщает 7 июня издание UzNews со ссылкой на Минфин республики.

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В ведомстве были назначены 54 заведующих финансовыми органами, 28 начальников отделений казначейства и 11 глав управлений государственного финансового контроля в регионах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому в ведение Министерств финансов республики передается реорганизованный институт бюджетно-налоговых исследований.