Берлин, 8 июня, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Сара Вагенкнехт и Оскар Лафонтен объявили о создании нового левого общественного движения #fairland (территория справедливости), ориентировочно в сентябре состоится первый официальный сбор. На данный момент к движению уже присоединились драматург Бернд Штегеманн, а также два представителя партии СДПГ в бундестаге Кансель Кизилтепе и Марко Бюлов.

DerHexer Сара Вагенкнехт

«Мы будем собирать левый фронт через интернет-платформы, — сказал Оскар Лафонтен. — Если мы не уйдём от партийного мышления и не начнём создавать единое общественное движение, то проиграем всё».

О своём намерении Сара Вагенкнехт и её супруг Оскар Лафонтен, бывший председатель СДПГ и создатель левой партии Германии die Linke, говорили ещё в январе. С тех пор они занимались формированием широкого фронта. Теперь о создании левого фронта объявлено официально. Дата выбрана не случайно — 8 июня die Linke собираются на общую партийную конференцию.

Авторы #fairland требуют уважения к традициям и идентичности, они призвали предоставить населению гарантии безопасности в случае предоставления мигрантам убежища, больше квалифицированного персонала, реформу полиции и судебных органов, а также выступают за сохранение культурной автономии, требуют уважать традиции самобытности Европы.

Новое движение, по словам создателей, должно противостоять АдГ и перетянуть к себе электорат, который голосует за АдГ в качестве протеста против политики Ангелы Меркель.

«Мы также не приветствуем политику Меркель, это политика двойных стандартов», — сказала политик.

Эти её заявления вызвали острую критику у либеральной общественности, которая поспешила окрестить Сару Вагенкнехт правой.

«Необязательно быть правым, чтобы критиковать политику открытых дверей, проводимую правящей партией. Если я против бесконтрольного приёма беженцев, это не значит автоматически, что я нацист. Как тогда определять приверженца расовой идеологии, если любого, кто думает не так, как ты, называть нацистом?!» — ответила на эти обвинения политик.

По словам Сары Вагенкнехт, альянс должен стать надпартийной формацией и объединить людей левых взглядов в один общий фронт. Она обратила внимание журналистов на новые левые движения в Испании и Франции, которые успешно влияют на политику. «Разве это не достаточные основания для создания общественного движения в Германии?!» — заключила она.

В опросе Вагенкнехт стала одним из наиболее серьезных соперников канцлера Ангелы Меркель. Симпатии респондентов разделились практически поровну.