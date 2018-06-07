Москва, 7 июня, 2018, 20:06 — ИА Регнум. Для Общероссийского народного фронта как для движения общественников важен такой формат прямых коммуникаций президента РФ Владимира Путина и людей, обычных жителей регионов. В таком общении видна реальная ситуация на местах. Об этом сказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева по итогам «прямой линии» с президентом России.

Цитата видеотрансляции Прямой линии с Владимиром Путиным, kremlin.ru Владимир Путин

Она напомнила, что многие озвученные сегодня вопросы активисты Общероссийского народного фронта поднимают во всех регионах.

«Это и состояние первичного звена здравоохранения, проблема закрытия поликлиник и больниц, как в городе Струнино, и поддержка многодетных семей, в том числе предоставление им земельных участков, льгот по кредитам, это и проблема рабочих мест, и многие другие», — заявила она.

При этом Ольга Тимофеева подчеркнула, что на «прямой линии» снова звучала тема экологии, была поднята острая проблема мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов, потому что это действительно волнует многих граждан. Отвечая на этот вопрос, президент отметил большой вклад ОНФ.

«Мы и дальше продолжим бороться с «серыми» полигонами и стихийными свалками, продолжим наш общественный контроль за «мусорной» реформой», — заверила Ольга Тимофеева.

Она считает, что «прямая линия» — это надежда для тысяч жителей страны, которых не слышит власть, чьи проблемы не решаются, запросы «волокитятся» и просто тонут в бюрократии.

«Это надежда для многодетных и бюджетников, пенсионеров и молодых людей, что будет дан старт решению их конкретных вопросов. «Прямая линия» всегда выступает катализатором, ускорителем в решении их проблем. Это пример прямых коммуникаций главы государства и обычных жителей для большой армии руководителей всех уровней: глав городов, районов, губернаторов, депутатского корпуса», — подчеркнула Ольга Тимофеева.

Она также отметила, что сегодня все чиновники были в тонусе, ждали, какие прозвучат вопросы, — впервые многих губернаторов и федеральных министров президент сразу вызывал для ответа на прямую связь.

«Кроме того, на «прямой линии» было прямое поручение президента Народному фронту — проанализировать применение статьи об экстремизме. Наши эксперты сделают анализ правоприменительной практики, и мы предложим законодательные изменения в этой сфере», — заключила она.

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