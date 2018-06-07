Москва, 7 июня, 2018, 20:00 — ИА Регнум. Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов отметил, что Общероссийский народный фронт возьмет на особый контроль озвученные в ходе «прямой линии» с президентом вопросы, связанные со свалками и полигонами твердых бытовых отходов, и продолжит работу по контролю за реализацией реформы в сфере обращения с отходами.

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«Мы рады, что президент, лидер Общероссийского народного фронта высоко оценил нашу работу по контролю за сферой обращения с отходами. Действительно, с момента старта проекта ОНФ «Генеральная уборка» и запуска ресурса «Интерактивная карта свалок» в начале 2017 г., нам удалось выявить более 19 тысяч свалок, добиться ликвидации 8085 свалок, а также сформировать значимые предложения по реформированию всей сферы обращения с отходами. В частности, нам удалось добиться пересмотра принятых территориальных схем по обращению с отходами, которые были приняты на региональном уровне с грубейшими ошибками, в них не было никакой интеграции регионов друг с друга и совершенно не представлены переработчики отходов», — рассказал Дмитрий Миронов.

Он подчеркнул, что ОНФ активно работает с обращениями граждан, связанными с «мусорными» проблемами.

«В ходе «прямой линии» были озвучены так называемые «мусорные проблемы», которые тревожат граждан. Так, прозвучали вопросы, связанные с неудовлетворительной работой временной площадки твердых коммунальных отходов в Подмосковье, расположенной на месте отработанных песчаных карьеров. На прошлой неделе мы проводили рейд на данную территорию и выявили там ряд проблемных моментов. В советское время разработка этих карьеров была остановлена из-за вскрытия подземных вод, и если начать осуществлять там захоронение мусора, то будет создана угроза для питьевого водоснабжения всего западного Подмосковья. До сих пор не предоставлена достоверная информация о гидрологических изысканиях, которые должны проводиться в рамках проектирования объекта. В ближайшее время мы обратимся в институт водных проблем РАН для получения гидрологического заключения на возможность захоронения отходов в данной местности. Мы уверены, что в этом месте допускать захоронение отходов нельзя, и в течение 11 месяцев все отходы с данной площадки должны бытьвывезены. Более того, мы уже достигли договоренности с местной администрацией о том, чтобы на данной площадке была установлена камера, круглосуточно транслирующая в интернете все, что происходит на объекте. На нашем контроле находится и ситуация с Алексинским карьером в Клинском районе Подмосковья, а также с закрытым, но не некультивированным мусорным полигоном «Заволенье» в Орехово-Зуевском районе. Кроме того, поступившие обращения в ходе «прямой линии» о нелегальном складировании мусора в Ленинградской, Владимирской, Курганской и Курской областях, а также в Ставропольском и Забайкальском краях мы берем на свой контроль. Вместе с этим, мы установим контакты с инициативными группами граждан, самостоятельно занимающимися решением мусорной проблемы», — отметил Дмитрий Миронов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходне «прямой линии» президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в ходе «прямой линии», отвечая на вопрос о ликвидациях свалок и строительстве мусороперерабатывающих заводов на территории страны, заявил, что в вопросе контроля за утилизацией отходов необходимо быть в тесном контакте с ОНФ.

«Нам нужно делать это в тесном контакте с волонтерами, с Общероссийским Народным фронтом, который много сделал для того, чтобы высветить эту проблему, нужно дальше контролировать, что будет происходит в этой сфере», — отметил он.

Глава государства также заявил, что до 2024 года необходимо построить 200 современных заводов по утилизации отходов. Он сообщил, что в России десятки тысяч мусорных полигонов работают «всерую», часть из них криминализована. При этом Путин возложил на правительство и Минприроды, а также нового вице-премьера Алексея Гордеева личную ответственность за решение вопросов утилизации отходов.