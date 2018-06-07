Ереван, 7 июня, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Член вооруженной группы «Сасна црер», которая в 2016 году захватила и удерживала заложников на территории полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване, Ованнес Варданян был освобожден из-под стражи в зале суда. Суд изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.

azatutyun.am Освобожденные из-под стражи члены вооруженной группы

Варданян, как и многие члены вооруженной группы, обвиняется в захвате полка ППС и заложников. Ранее 7 июня аналогичное решение суд принял также в отношении другого члена группы Тиграна Саркисяна. Прокуратура не возражала против изменения меры пресечения.

По словам адвоката Варданяна, так как в стране изменилась политическая ситуация, то обвиняемые не будут представлять опасности, находясь на свободе. Вчера, 6 июня, на свободу вышел еще один член «Сасна црер» Арег Кюрегян.

В июле 2016 года вооруженная группа «Сасна црер» захватила полк ППС полиции в Ереване, вместе с тем удерживала заложников. За это время были убиты трое полицейских. Члены вооруженной группы утверждают, что они использовали свое право на восстание и не совершали преступления.