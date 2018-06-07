Ташкент, 7 июня, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Городской суд Тбилиси не удовлетворил иск члена высшего совета юстиции Анны Долидзе, которая хотела опротестовать её отвод от слушаний кандидатов в судьи в феврале, сообщает 7 июня издание «Новости Грузия» со ссылкой на тбилисский городской суд.

Lucas Moratelli Отказ

Долидзе прокомментировала решение суда. Она считает, что отвод членов совета юстиции от выполнения их непосредственных функций является попыткой установить цензуру в совете и подорвать справедливость судебной системы.

Напомним, Долидзе была отстранена советом юстиции от слушаний кандидатов в судьи, которые проходили с 6 по 8 февраля. Ранее временно отстраненный член совета юстиции заявляла, что судебную систему необходимо очистить от влияния бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили, который входил в правительство бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Читайте также: Бывший мэр Грузии выиграл иск против парламента