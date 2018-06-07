Суд Тбилиси не удовлетворил иск об отстранении члена совета юстиции
Ташкент, 7 июня, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Городской суд Тбилиси не удовлетворил иск члена высшего совета юстиции Анны Долидзе, которая хотела опротестовать её отвод от слушаний кандидатов в судьи в феврале, сообщает 7 июня издание «Новости Грузия» со ссылкой на тбилисский городской суд.
Долидзе прокомментировала решение суда. Она считает, что отвод членов совета юстиции от выполнения их непосредственных функций является попыткой установить цензуру в совете и подорвать справедливость судебной системы.
Напомним, Долидзе была отстранена советом юстиции от слушаний кандидатов в судьи, которые проходили с 6 по 8 февраля. Ранее временно отстраненный член совета юстиции заявляла, что судебную систему необходимо очистить от влияния бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили, который входил в правительство бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Читайте также: Бывший мэр Грузии выиграл иск против парламента