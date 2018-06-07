Москва, 7 июня, 2018, 19:36 — ИА Регнум. К игре готовились депутаты Ольга Тимофеева, Светлана Журова, Инга Юмашева и Алена Аршинова. Тренировал женщин депутат Отари Аршба, который также вошел в сборную нижней палаты парламента.

Duma.gov.ru Тренировка перед матчем

С инициативой провести товарищеский матч выступили депутаты Бундестага. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил ранее, что отличительной особенностью российской команды будет участие в ней женщин.

«Футбол — это не прерогатива представителей мужского пола, ведь у нас есть много достойных, красивых девушек и женщин с богатейшей спортивной и политической историей. Тем самым мы укрепили нашу толерантность, наши подходы в гендерной политике», — пояснил Отари Аршба журналистам.

«Я хочу, чтобы при виде вас противник просто падал», — пошутил депутат, обращаясь к своим коллегам-женщинам.

«Думаю, что та сторона (немецкая команда) будет относиться к нам с уважением, но это спорт, тренер нас предупредил, что игра будет жесткой», — сказала Светлана Журова.

Duma.gov.ru Тренировка перед матчем

По словам Отари Аршба, спортивные соревнования являются эффективным методом общения с коллегами.

«Мы встречаемся, общаемся, играем в футбол, обсуждаем околофутбольные, политические проблемы. Это непосредственная обстановка для общения, чего не хватает в нынешнем мире, который заполонила русофобия», — отметил политик.

«Мы пока не проигрывали в международных матчах — 14 матчей и 13 побед при одной ничьей, а Германию последний раз мы обыгрывали в Берлине со счетом 7:1», — рассказал Отари Аршба.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин однажды сказал, что самая лучшая футбольная команда в России — это сборная парламента.

«Мы победим, уверенность в этом большая, а наши мужчины нас в этом поддержат», — заявила журналистам Ольга Тимофеева после тренировки.

Duma.gov.ru Тренировка перед матчем

Главным тренером сборной Госдумы назначен бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу, депутат Валерий Газзаев. Капитаном команды станет почетный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.