Грузия: ИнгурГЭС в начале будущего года остановят на реабилитацию
Тбилиси, 7 июня, 2018, 19:33 — ИА Регнум. В начале будущего года ИнгурГЭС будет остановлена на 3 месяца для проведения очень важных реабилитационных работ, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили.
По его оценке, такой аварии, которая случилась на станции 24 мая, последние 20 лет не происходило. Министр также сообщил, что последствия аварии были устранены в кратчайшие сроки, в течение недели, и в настоящее время на ИнгурГЭС работают 4 агрегата, а вскоре будет запущен и пятый агрегат.
По информации Дмитрия Кумсишвили, реабилитационные работы на этой станции проводятся постоянно, в том числе на кредиты и гранты, выделяемые донорскими организациями.
«В этом году мы отремонтировали два агрегата, сейчас продолжается реабилитация одного из тоннелей. Так что инвестиционная программа там осуществляется постоянно», — заявил министр.
Как сообщалось ранее, 24 мая, в 20:11 часов по тбилисскому времени на ИнгурГЭС произошла авария, в результате которой оказались обесточенными значительная территория Абхазии и часть регионов Грузии. Причиной аварии называется повреждение турбинного трубопровода, из-за которого был затоплен нижний этаж машинного зала станции. В результате аварии вышли из строя все основные агрегаты станции.