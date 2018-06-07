Тбилиси, 7 июня, 2018, 19:33 — ИА Регнум. В начале будущего года ИнгурГЭС будет остановлена на 3 месяца для проведения очень важных реабилитационных работ, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили.

Donovan Driver Плотина Ингурской ГЭС

По его оценке, такой аварии, которая случилась на станции 24 мая, последние 20 лет не происходило. Министр также сообщил, что последствия аварии были устранены в кратчайшие сроки, в течение недели, и в настоящее время на ИнгурГЭС работают 4 агрегата, а вскоре будет запущен и пятый агрегат.

По информации Дмитрия Кумсишвили, реабилитационные работы на этой станции проводятся постоянно, в том числе на кредиты и гранты, выделяемые донорскими организациями.

«В этом году мы отремонтировали два агрегата, сейчас продолжается реабилитация одного из тоннелей. Так что инвестиционная программа там осуществляется постоянно», — заявил министр.

Как сообщалось ранее, 24 мая, в 20:11 часов по тбилисскому времени на ИнгурГЭС произошла авария, в результате которой оказались обесточенными значительная территория Абхазии и часть регионов Грузии. Причиной аварии называется повреждение турбинного трубопровода, из-за которого был затоплен нижний этаж машинного зала станции. В результате аварии вышли из строя все основные агрегаты станции.