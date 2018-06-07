Чебоксары, 7 июня, 2018, 19:27 — ИА Регнум. В Чувашии назначен новый начальник управления Министерства юстиции России по республике. Пост заняла Ольга Никонова, которая работала заместителем руководителя, а с декабря 2017 года исполняла обязанности начальника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Сергей Быстревский и Ольга Никонова

Нового руководителя регионального управления Минюста России представил сегодня, 7 июня, начальник главного управления Министерства юстиции РФ по Нижегородской области Сергей Быстревский. Он охарактеризовал её, как грамотного специалиста, которая знакома с предстоящей работой и кругом обязанностей. И «поблагодарил руководство Чувашкой Республики за согласование кандидатуры», говорится в релизе, опубликованном на официальном портале органов власти.

Также были обсуждены основные задачи, стоящие перед управлением. Особое внимание обращено контролю и регистрации некоммерческих организаций.

«Под ликом некоммерческих организаций могут скрываться деструктивные элементы и проявления экстремисткой деятельности», — сказал Быстревский.

Справка ИА REGNUM. Ольга Николаевна Никонова в 2003 году окончила Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова по специальности «Юриспруденция».

Работала инженером-конструктором Чебоксарского электроаппаратного завода, ведущим инженером-программистом в банке. С 2003 по 2011 годы замещала должности главного специалиста, консультанта, помощника министра, заместителя начальника отдела, начальника отдела в министерстве юстиции Чувашии. В 2012 году перешла в управление Минюста РФ по Чувашии, где работала начальником отдела, затем — заместителем начальника управления. С 15 декабря 2017 года исполняла обязанности начальника ведомства.

Среди наград — ведомственные почётные грамоты, медали «За службу» III степени и «За отличие» II степени. Является «Заслуженным юристом Чувашской Республики». Замужем, воспитывает сына.