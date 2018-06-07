Москва, 8 июня, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий наказание для велосипедистов за наезд на пешеходов, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипедист

Парламентарии намерены устранить конкуренцию норм между ПДД и статьями КоАП.

Сейчас в КоАП прописано наказание за оставление места ДТП в виде лишения прав управления транспортным средством или арест. Авторы считают такое наказание, например, для велосипедистов чрезмерным.

Предлагается внести изменения в части 1, 2 и 3 статьи 12.27 КоАП РФ, уточняющие, что не выполняются требования Правил дорожного движения водителем транспортного средства, то есть автомототранспортного средства с рабочим объемом двигателя более 50 см3 или максимальной мощностью более 4 киловатт, а также трактора, самоходной дорожно-строительной и иной самоходной машины, транспортного средства, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право.

Если законопроект получит поддержку большинства в Госдуме, то статья 12.27 КоАП РФ может быть применена только к водителям транспортного средства, указанного в примечании к статье 12.1 КоАП РФ, а в случае дорожно-транспортного происшествия ни велосипедист, ни погонщик, ни инвалид на коляске с электроприводом не могут быть привлечены в административной ответственности, установленной статьей 12.27 КоАП РФ. То есть за нарушение будет грозить только административный штраф.

Поводом к внесению законопроекта послужил инцидент в Санкт-Петербурге, где ехавшая на работу велосипедистка по невнимательности наехала на прохожую на тротуаре, рассказал Нилов. Пострадавшая отказалась от вызова бригады «скорой помощи» и сотрудников полиции, после чего участники произошедшего разошлись.

Однако спустя три дня велосипедистку пригласили в отдел ГИБДД, где, на основании показаний пострадавшей, обвинили в оставлении места ДТП и со ссылкой на ст. 12.27 КоАП пригрозили лишением водительских прав категории «В» на полтора года.

«Случай выявил пробел в законодательстве, и мы надеемся, что закон будет принят, проблема будет решена», — сказал Нилов.