Ереван, 7 июня, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Парламент Армении на внеочередном заседании 7 июня одобрил программу правительства Армении. Потерявшая накануне абсолютное большинство в парламенте, бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА), которая является оппозицией, заранее заявила, что не будет препятствовать принятию программы, хотя политическое крыло фракции будет голосовать против. Кроме политического, напомним, во фракции состоят также множество предпринимателей, которые, как правило, только участвуют в голосовании.

primeminister.am Никол Пашинян

Таким образом, программу правительства Никола Пашиняна одобрили 62 депутатов, 39 — проголосовали «против».

Представляя программу правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян в качестве концептуальных, отметил следующие вопросы: формирование власти исключительно благодаря свободной воле народа; национальное единство и гражданская солидарность, основанные на верховенстве закона и равенстве всех перед законом; обеспечение внешней и внутренней безопасности Республики Армения, постоянное повышение уровня безопасности Армении и Арцаха; общественное отрицание коррупции и общества без коррупции, практическое разделение политики и бизнеса; защита прав человека и создание благоприятных условий для творчества, достоинства и счастья человека; отмена искусственных экономических монополий, защита экономической конкуренции, реальная возможность заниматься любой экономической деятельностью; обеспечение инклюзивного роста в экономике, создание рабочих мест, искоренение нищеты; непрерывное повышение уровня государственного образования и социального обеспечения; установление общества без насилия и общественный отказ от насилия; охрана окружающей среды и разумное использование природных ресурсов.

Если бы парламент не принял программу правительства, то по требованию Конституции состоялись бы внеочередные парламентские выборы. Проведения досрочных выборов будет добиваться правительство Пашиняна, но, как заявил премьер, принимая во внимание мнение всех заинтересованных сторон, было принято решение организовать внеочередные выборы примерно через год.