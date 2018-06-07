Челябинск, 7 июня, 2018, 18:40 — ИА Регнум. Вопрос упорядочения ситуации с мусором актуален и для Челябинской области. Об этом по итогам «прямой линии» с Владимиром Путиным заявил губернатор Борис Дубровский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР Залежи мусора

По его словам, в регионе утверждена территориальная схема обращения с твердыми бытовыми отходами. Также выбраны региональные операторы.

«Мы планируем со второго полугодия текущего года решить многолетнюю проблему — закрыть свалку, которая расположена в областном центре и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Следующий шаг — ее рекультивация», — сказал Дубровский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свалка официально закрыта в 1992 году. Но сейчас, спустя почти 70 лет после её создания, на неё по-прежнему свозят мусор.

Чиновники уже много лет говорят о том, что её пора рекультивировать. Но пока вопрос не решён.

5 и 6 июня в городе прошли очередные пикеты против свалки. Также местные активисты записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой повлиять на её закрытие.