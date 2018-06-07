Владимир, 7 июня, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Участие в «прямой линии» президента для Светланы Орловой было некомфортным, а ситуация, при которой жители Струнино фактически уличили главу области во лжи, — неудобной. Об этом в разговоре с корреспондентом заявил политолог Александр Семенов. При этом смягчить ситуацию попытался президент Владимир Путин.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с губернатором Владимирской области Светланой Орловой

«Вопрос для Орловой был явно неудобным, и неудобность заключалась и в том, что после было включение жителей, которые сказали, что губернатор Орлова врет. И по мимике губернатора было понятно, что ситуация некомфортная для нее. Но, тем не менее, если посмотреть, то Владимир Владимирович всё-таки попытался всё вывести в позитивный тон», — сказал Александр Семенов.

По мнению политолога, в целом новый формат «прямой линии», во время которой на связь выходили губернаторы и министры, может стать новым способом оценки чиновников.

«Можно было увидеть, что вопросы были не только к Орловой, но и к врио губернатора Ивановской области Станиславу Воскресенскому и ряду других. Достаточно большое количество тех губернаторов, которым предстоят выборы, были выведены на «прямую линию». Вполне возможно, что Путин оценивал реакцию в такой стрессовой ситуации. Здесь видна некая логика. Возможно, что такой формат может стать новым способом оценивать членов правительства, губернаторов», — считает собеседник ИА REGNUM .

Напомним, во время «прямой линии» президента жители Струнино рассказали о том, что в местной больнице за последние годы были закрыты многие отделения, под угрозой закрытия — кожное и глазное отделения, поликлиника, дерматология и другие. Фактически без доступной медицинской помощи оказываются почти 30 тыс. человек. Люди попросили Владимира Путина не допустить закрытия всей больницы. Президент заявил, что больницы первого звена должны существовать, тем более в таких достаточно крупных городах.

Сейчас Росздравнадзор начал проверку по жалобе людей. Сама Светлана Орлова назвала «прямую линию» экзаменом, уточнив, что решать, как она его прошла, будет Владимир Путин.