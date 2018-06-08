Берлин, 8 июня, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Федеральное автотранспортное ведомство KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) обязало изъять из продажи две модели Audi с дизельными моторами, сообщает 7 мая телеканал ARD.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Масла в огонь

Ведомство обнаружило в машинах недопустимые установки, увеличивающие загрязнения окружающей среды, сообщают Bayerischer Rundfunk и Spiegel по результатам совместного расследования.

Дело касается моделей Audi Sedan А6 и А7 с трёхлитровым дизельным мотором класса Euro 6. В них установлены недопустимые устройства, которые приводят во время эксплуатации транспортного средства к увеличению выбросов оксидов азота. Производителю было предписано удалить эти устройства из вышеуказанных транспортных средств.

Федеральное автотранспортное ведомство KBA 18 мая отозвало 60 тыс. дизельных автомобилей по всему миру, из которых 33 тыс. находятся в Германии. Как сообщает автотранспортный концерн Audi, модели A6 и A7 уже сняты с линии производства.

В пресс-релизе от 8 мая говорится: «В рамках внутреннего расследования Audi определила отклонения в программном обеспечении управления дизельными двигателями V6 Gen2 evo (200 кВт), которые встроены в автомобили моделей A6 и A7 поколения C7, и сообщило о результатах проверки Федеральному автотранспортному ведомству».

Напомним, 23 января KBA уже потребовало изъять около 127 тыс. различных дизельных моделей Audi по всему миру — 77, 6 тыс. из них находились в Германии. Концерн Daimler также попался на махинациях с дизельными моторами, а шеф концерна Дитер Цетше был вызван на закрытое совещание к министру транспорта Андреасу Шоеру, чтобы разъяснить ситуацию.