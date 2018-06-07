Лос-Анджелес, США, 7 июня, 2018, 17:54 — ИА Регнум. В сеть выложили первые кадры будущего фильма «Первый человек» Дэмьена Шазелла, который расскажет о жизни астронавта Нила Армстронга, первым ступившего на поверхность Луны, снимки были опубликованы 6 июня в журнале People.

Цитата из к/ф «Первый человек». реж Дэмьен Шазелл. США. 2018 Взлет

Производством картины занимается кинокомпания Universal. Сценарист Джош Сингер отметил, что картина будет представлять собой рассказ о миссии, о трудностях космического полёта на Луну. Он отметил, что зрители будут сильно переживать за главных героев во время просмотра фильма.

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Напомним, в «Первом человеке» также снялись: Клэр Фой («Корона»), Кэрри Стол («Карточный домик», «Человек-муравей»), Джейсон Кларк («Ферма «Мадбаунд») и Кайл Чендлер («Манчестер у моря»).