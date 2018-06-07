Тамбов, 7 июня, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин назвал новый формат прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным «эффектным и эффективным», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Александр Никитин

Владимир Путин провел традиционную сессию ответов на вопросы россиян в прямом эфире. Глава государства в ходе общения ответил на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

«Сегодня вместе с миллионами граждан я следил за ходом «прямой линии» с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Хочу сказать, что в очередной раз был восхищен и поражен умением нашего президента общаться и держаться в целом — искренне, отрыто, профессионально. Снова и снова горжусь руководителем государства», — сказал, в частности, тамбовский губернатор Александр Никитин.

«В большинстве своем жителей волновали вопросы здравоохранения и социальной сферы, образования, сферы ЖКХ, международная проблематика, — продолжил губернатор. — Причем прямая линия на этот раз стала не только своеобразной «книгой жалоб», но открыла максимум перспектив, инициатив, заделов на будущее. Президент анализировал, структурировал, определял предстоящие задачи. Четко, ясно, грамотно».

Прямая линия проходила в 16-й раз. Александр Никитин подчеркнул, что сегодняшняя «прямая линия» проходила в абсолютно новом формате и была очень высокотехнологичной и оперативной по реакции с мест. Глава государства держал связь с губернаторами и членами правительства в режиме видеоконференции для мгновенного ответа на обращения граждан. Значительно увеличилось и количество платформ, с которых можно было задать вопрос президенту.

«Считаю, что новый формат «прямой линии» был представлен достойно и эффектно, и при реализации поставленных задач обязательно продемонстрирует свою эффективность. Данный инструмент мобилизует ответственность на местах, показывает, что нужно делать и как нужно делать», — уверен тамбовский губернатор.