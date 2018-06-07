Липецк, 7 июня, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями при строительстве домов в Липецке взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом пресс-служба регионального ведомства сообщила по итогам «прямой линии» с президентом Владимиров Путиным.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна В процессе строительства

К президенту обратились жители Липецкого микрорайона «Европейский». С компанией СУ-5 заключили договоры долевого строительства более 1,5 тыс. человек. В отношении ее руководства уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями при возведении жилья в Липецке. Предварительное следствие по данному факту осуществляется следственными органами СК России по Липецкой области. Теперь дело на контроль взял центральный аппарат СКР.

Следствием установлено, что с августа 2014 по сентябрь 2017 года руководство акционерного общества «Эксстроймаш» не исполнило свои обязательства по договорам долевого участия в строительстве пяти многоквартирных домов в 32-м и 33-м микрорайонах Октябрьского округа Липецка. Дома, которые должны были быть сданы в эксплуатацию еще в 2017 году, до сих пор находятся в разной степени готовности. Своих квартир ожидают 900 местных жителей.

Следствие уже принимает меры для выполнения договорных обязательств перед участниками долевого строительства: в марте 2018 года сдан в эксплуатацию один из этапов жилого здания №22а по улице Кривенкова в микрорайоне «Европейский». В настоящее время возводятся блок-секции 1−4 здания №10 по улице Свиридова. В июле-августе 2018 года строительные работы должны завершиться. После этого планируется возведение домов №8 и №9 по улицам Кривенкова, Свиридова и Минской.

Для защиты законных интересов обманутых жителей Липецка следователями будет продолжена работа по установлению всех обстоятельств преступления, в том числе конкретных лиц, причастных к лишению людей права на жилье.