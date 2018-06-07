Струнино, Владимирская область, 7 июня, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова проведет встречу с жителями города Струнино, которые рассказали Владимиру Путину о проблемах в сфере здравоохранения. Она состоится 9 июня. Об этом Светлана Орлова сообщила в эфире «Первого канала».

Николай Загорский. У земской больницы. 1880-е гг.

"Эта тема для меня не новая, потому что здравоохранением мы занимаемся с первого дня моей работы», — сказала глава региона.

Светлана Орлова сообщила, что знала об этом обращении, так как они поступали и ранее в администрацию области.

«Начальник департамента здравоохранения встречался с этой инициативной группой, мы и дальше продолжим работу. Я их приму сама 9 числа в 11 часов, еще раз пообщаюсь, поговорю с людьми», — отметила Светлана Орлова.

Кроме того, губернатор заметила, что для нее участие в «Прямой линии» президента было экзаменом. Решать, как глава области его прошла, будет Владимир Путин, сказала Светлана Орлова.

Напомним, что во время «прямой линии» президента жители Струнино рассказали о том, что о том, что в местной больнице за последние годы были закрыты хирургическое, гинекологическое, инфекционное, детское отделения, под угрозой закрытия — кожное и глазное отделения, поликлиника, дерматология и другие. Фактически без доступной медицинской помощи оказываются почти 30 тыс. человек. Особенно тяжело молодым мамам, которым приходится ездить в районный центр с маленькими детьми.