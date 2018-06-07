Москва, 7 июня, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Устойчивый экономический рост без социальной справедливости в современной России невозможен, не зря Путин много раз говорил о персонификации ответственности кабинета министров. Такое мнение высказал российский экономист Никита Кричевский, комментируя очередную «прямую линию» президента страны Владимира Путина.

Константин Иванов, Вениамин Брискин. Ближе к жизни, к живому делу! 1954

«Задача правительства, естественно, не в том, чтобы обеспечить рост в краткосрочном периоде, а в том, чтобы этот рост стал долговременным, устойчивым. Получится ли? Не знаю. И никто не знает. Но не зря Путин много раз говорил о персонификации ответственности кабинета министров. По мне — устойчивый рост без социальной справедливости как основы, без доверия как составной части справедливости в современной России невозможен», — написал на своей странице в Facebook специалист.

По его словам, это касается от развития эффективного здравоохранения и модернизации высшего образования до пересмотра законодательства и устранения «неуставных» контактов предпринимателей и чиновников.

«Справедливость не накормит. Но она создаст базис для искомого устойчивого роста, это бесспорно. А ещё нужно продолжение борьбы с коррупцией. А что, если создать при Верховном суде специальный сайт, на котором вывешивались бы итоги расследований по мошенничеству, превышению полномочий или незаконному предпринимательству? Народ должен знать не только своих героев, но и шелудивых псов», — уверен Никита Кричевский.

Напомним, в ходе последней «прямой линии» президент несколько раз говорил, что все основные показатели свидетельствуют, что в ближайшей перспективе рост экономики РФ гарантирован и обеспечен.

«Если говорить такими категориями: белое, чёрное, серое — в какой полосе мы сейчас находимся, мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета», — подчеркнул Владимир Путин, добавив, что этому росту окажет поддержку положительное сальдо торгового баланса ($115 млрд в 2017 г.), низкий уровень долга (20% ВВП) и увеличение объёма золотовалютных резервов (порядка $450 млрд.).