Киев, 7 июня, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Текст принятого сегодня, 7 июня, парламентом Украины закона «О Высшем антикоррупционном суде» должен быть переведен и направлен на рассмотрение «международных партнеров».

Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Перед хозяином

Об этом журналистам заявил спикер Рады Андрей Парубий, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я надеюсь, что эти заключения будут положительными, и я убежден, что это событие будет достойно оценено и внутри страны, и нашими международными партнерами», — подчеркнул Парубий.

Вместе с тем он призвал причастных к процессу принятия не ликовать преждевременно.

«Давайте дождемся решения МВФ… У меня на руках есть протоколы наших переговоров… Я имею возможность предположить, что Международный валютный фонд, Венецианская комиссия поддержат эту позицию», — сообщил Парубий.

По его словам, абсолютно все положения, которые были согласованы с «западными партнерами», в итоге были учтены в тексте закона.

«Антикоррупционный суд создан! Начинается второй акт комедии — почему антикоррупционный суд не работает», — комментирует принятый закон украинский политолог Юрий Романенко.

Аналогично в соцсетях задаются вопросом — те 315 депутатов, которые проголосовали за антикоррупционный суд, не являются коррупционерами или попросту уверены, что этот суд, «как и любой другой наш самый справедливый», работать не будет?

Депутат Рады Сергей Лещенко обращает внимание на запоздалость нынешнего решения — власти Украины потеряли два года с момента принятия закона о судоустройстве, плюс еще год уйдет на создание новой структуры.

«Итого три года каникул для коррупционеров из-за нежелания одного человека — Петра Порошенко — покончить с любимым занятием запускать руку в государственные карманы. Закон принят благодаря нашему гражданскому обществу, журналистам-расследователям, немногочисленным реформаторам внутри власти и давлению международных партнеров Украины. Если бы страной руководил истинный реформатор, мы бы обсуждали не поправки, а уже первые приговоры антикоррупционного суда. Время — вот главные ресурс, который мы теряем», — констатировал Лещенко.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада на заседании сегодня, 7 июня, приняла в целом резонансный законопроект «О Высшем антикоррупционном суде». За принятие проекта закона проголосовали 315 депутатов при 226 необходимых. По горячим следам эксперты заявили, что новосозданный антикоррупционный суд «является еще одним коррупционным органом, который будет фактически воровать бюджетные деньги и провоцировать рост взяток».