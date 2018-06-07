Калининград, 7 июня, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал разобраться с очередями к онкологам. Этот вопрос прозвучал сегодня, 7 июня, во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Антоном Алихановым

Комментируя вопрос, Алиханов заявил о готовности встретиться с автором обращения.

«У нас срок ожидания консультации онколога не превышает двух недель. Сегодня более 75% тяжелой техники работает в двухсменном режиме или круглосуточно, чтобы уменьшить срок ожидания. Укрепляем и кадровую часть онкологической помощи. В центральной городской клинической больнице у нас четыре новых онколога», — сказал Алиханов.

Губернатор также напомнил, что в пригороде Калининграда строится онкологический центр.

По его словам, структура будущего онкоцентра включает современную поликлинику на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных.

Штатная численность сотрудников лечебного учреждения по предварительным подсчетам составит 558 человек, в том числе 68 врачей. Проект строительства онкологического центра прошел госэкспертизу, его строительство начнется в 2018 году.

Ранее уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин заявлял, что проблема нехватки льготных лекарств для онкобольных — «впервые на моей памяти за семь лет работы уполномоченным».