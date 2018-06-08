Берлин, 8 июня, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Эксклюзивное интервью дал экс-президент Германии Йоахим Гаук газете Bild в специальном номере, посвящённом понятию «Родина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Йоахим Гаук призвал мигрантов принять Германию и ее ценности.

«Я считаю неприемлемым, когда люди живут в Германии десятилетиями и не говорят по-немецки, не посещают родительские собрания и даже не пускают детей на уроки и занятия спортом», — сказал он.

Беженцы из мусульманских стран часто не отпускают своих дочерей на занятия плаваньем, так как считают, что девушке не пристойно оголяться в присутствии мужчин, и понимают это как грех. А также они пытаются оспорить обязательное посещение занятий сексуальной грамотности.

«Мы ожидаем, что те, кто к нам приезжает, примут те ценности, которые здесь сформировались», — сказал Гаук. «В этом вопросе нужно отбросить сомнения и заставить мигрантов уважать наши законы, нельзя пребывать в нерешительности только из-за страха прослыть ксенофобом. Должно быть что-то вроде обязательных правил совместной жизни, а не несколько живущих бок о бок общин», — заключил политик.

Гаук также поприветствовал введение в публичный дискурс забытого понятия «Родина».

"Уже давно назрел момент освободить это понятие от злоупотреблений и политического налёта прошлого», — сказал Гаук, имея в виду как нацизм, так и руководство ГДР. «Германия определенно нуждается в передышке от этих злоупотреблений».

С точки зрения Гаука, дискуссия о понятии «Родина» особенно актуальна в связи с наплывом беженцев: «Из-за миграции у некоторых людей в Германии возникает ощущение, что они больше не дома». В то же время он предостерег от превращения понятия «Родина» в китч.

ИА REGNUM напоминает, Йоахим Гаук был президентом Германии с 2012 по 2017 гг. Он был одним из лидеров диссидентского движения ГДР, соучредителем оппозиционного Нового Форума и его активным членом, а также депутатом Народной палаты ГДР последнего созыва от некоммунистического Альянса 90.

После создания единого германского государства в 1990—2000 гг. был первым управляющим архивами министерства государственной безопасности ГДР (Штази). Он написал дополнительную главу в немецком издании сборника «Черная книга Коммунизма». Вместе с бывшим президентом Чехии Вацлавом Гавелом был инициатором создания Пражской декларации «о европейской совести и коммунизме». Его подпись стоит также под Декларацией о преступлениях коммунизма.

Будучи президентом, Йоахим Гаук придерживался иной точки зрения. Так, обращаясь к беженцам, он рассуждал о «светлой» и «тёмной» Германии. С его точки зрения, тёмная Германия — это провокатор, подстрекатель, погромщик и ксенофоб, а светлая Германия сияет любовью и состраданием к гонимым. Свою речь бывший пастор произнёс 26 августа 2015 г. в Берлине во время визита в лагерь беженцев, подчеркнув своё неприятие ксенофобии и правого экстремизма.