Ереван, 7 июня, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян 6 июня принял верительные грамоты от новоназначенного чрезвычайного и уполномоченного посла России в Армении Сергея Копыркина, сообщает пресс-служба президента.

Аппарат президента Армении Сергей Копыркин и Армен Саркисян

Саркисян выразил уверенность, что посол Копыркин в своей новой должности приложит максимум усилий для упрочения и развития союзнических отношений между Арменией и Россией, основанных на исторически сложившейся дружбе. Со своей стороны президент Армении выразил готовность содействовать всем инициативам посла, направленным на развитие двусторонних отношений.

Копыркин передал президенту Армении «теплые приветствия» президента России Владимира Путина. Он заверил, что сделает все возможное для развития и углубления стратегических партнерских отношений между двумя странами.

До назначения в Ереван Копыркин занимал должность заместителя постоянного представителя РФ при Евросоюзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе.