Переславль-Залесский, Ярославская область, 7 июня, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Жители Переславского района Ярославской области на публичных слушаниях 7 июня проголосовали против внесения изменений в правила землепользования и застройки Пригородного сельского поселения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Публичные слушания в Переславском районе

Жители уже несколько лет ведут борьбу с планами застройки лугов над Плещеевым озером. Изменения в правила землепользования и застройки Пригородного сельского поселения выносятся на публичные слушания уже в третий раз за год. На этот раз изменения вносились администрацией поселения. Власти убеждали жителей, что новый документ позволит уточнить границы объектов культурного наследия, особо охраняемых природных зон, а также санитарные зоны городского водозабора. Глава Переславского муниципального района Валерий Астраханцев заверил участников слушаний, что все замечания и предложения будут учтены комиссией и сказал, что необходимо принять предлагаемый проект правил.

Однако противники стройки усмотрели в этом подвох. В частности, изменения предполагают, что спорный участок получит статус «СХ-2», который предполагает возможность строительства дачных домов без получения разрешений. Адвокат Антон Емелин внес предложение о том, что спорные земли должны стать зоной лугопарков, как это и было предусмотрено решением Ярославского облисполкома в 1978 году.

В итоге противники изменения победили с перевесом в 4 голоса. На слушаниях присутствовали не только жители Пригородного поселения, приехали и жители Переславля-Залесского. Проблема застройки касается переславцев напрямую. На спорных землях находится открытый водозабор в Плещеевом озере, откуда все жители получают питьевую воду. При предусматриваемой Правилами застройке нагрузка на озеро возрастет многократно, что не может не сказаться на качестве воды.

7 июня — возможно, последний день существования такого муниципального образования, как Пригородное сельское поселение, и Переславского муниципального района в целом. Завтра на заседании Ярославской областной думы будет рассматриваться законопроект об объединении Переславля и Переславского района в единый городской округ. После объединения нужно будет разрабатывать и принимать новый Генеральный план единого городского округа и новые Правила землепользования и застройки.