Москва, 7 июня, 2018, 16:56 — ИА Регнум. «Мы провели хорошие, конструктивные и доверительные переговоры в духе союзнических отношений, которые связывают наши государства, и в духе нашего стратегического партнерства», — заявил после встречи 6 июня с новым министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном его российский коллега Сергей Лавров.

МИД РФ Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров

По словам Лаврова, стороны констатировали динамичный характер российско-армянского политического диалога, в том числе на высшем и высоком уровнях. Министр также отметил важные договоренности, достигнутые в ходе встречи Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи 14 мая. Лавров коснулся также и торгово-экономического взаимодействия:

«Россия остается ведущим партнером Армении. Наш товарооборот в прошлом году вырос на 30%. Положительная динамика сохраняется и в нынешнем году. За первые три месяца рост приближается к 40%. Мы согласны с тем, что такие высокие показатели стали возможными, в том числе и в связи с преимуществами, которые вытекают из членства наших стран в Евразийском экономическом союзе. Накопленные российские инвестиции составляют порядка 35% всех иностранных капиталовложений. 2,2 тыс. предприятий функционируют с российским капиталом, что составляет треть всех совместных предприятий Армении. Рассмотрели ход реализации крупных совместных проектов в топливно-энергетической, телекоммуникационной и банковской сферах».

Министр также отметил сотрудничество и координацию действий двух стран на международной арене. Были затронуты и проблемы обеспечения безопасности и стабильности в Закавказье, включая нагорно-карабахское урегулирование. Отвечая на вопрос относительно позиции Москвы по вопросу подключения к прямым переговорам и Нагорного Карабаха, на чем стала настаивать новая власть в Армении, Лавров заявил:

«Российская позиция осталась неизменной. Она всегда была позицией решения нагорно-карабахского вопроса через Минскую группу ОБСЕ, участником которой, наряду с Азербайджаном и другими государствами, является и Армения. Убеждены, что это оптимальный формат, и в качестве одного из трёх сопредседателей Минской группы — вместе с французами и американцами — проводим общую заинтересованную непротиворечивую линию по созданию условий, которые позволили бы договориться Баку и Еревану. Эта работа продолжается многие годы, были разные этапы, на каких-то из них, кстати, представители Нагорного Карабаха участвовали в этом процессе. Потом по договоренности сторон формат был изменен и является сейчас таким, какой он есть. Если стороны на каком-то этапе договорятся о том, что Нагорный Карабах будет вновь представлен на переговорах, то это будет их решение, и мы его будем уважать».

Сергей Лавров отметил, что остался доволен итогами переговоров.