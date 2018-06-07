Барнаул, 7 июня, 2018, 16:48 — ИА Регнум. В ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным была установлена видеосвязь с жителями алтайского поселка Старая Суртайка, расположенного в Красногорском районе Алтайского края. Его жители озвучили проблему, с которой столкнулись многие алтайские селяне — закрытие малокомплектных школ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Закрытая школа алтайского села Батурово

«Я лично сама была в отделе образования, и мне сказали что нашу школу закроют из-за нехватки специалистов. В ней 15 лет не было ремонта. Моим внукам придётся ездить в другое учебное заведение за 7 километров в село Быстрянка», — отметила одна из жительниц посёлка.

Также была озвучена информация, что в аналогичном положении находятся и ученики ещё двух близлежащих сёл Образцовка и Долина Свободы.

Владимир Путин согласился с доводом о том, что если школу закроют, то село умрёт и признал, что задача государства — обеспечить жителям Сибири и Дальнего Востока такие условия, чтобы они не покидали родные места.

Решать проблемы, по мнению президента, призваны специальные программы, такие, как «Школьный автобус». Но что касается конкретной малокомплектной школы в селе Старая Суртайка, Владимир Путин призвал врио губернатора Виктора Томенко сохранить это учебное заведение.

Когда же главе Алтайского края дали слово, то он пояснил, что данное учебное заведение действительно является малокомплектной школой и есть вопросы по преподавателям, но о закрытии её речи не идёт.

«Наверное, какой-то сбой информации произошёл. Я только вникаю в дела региона, проведу встречи. У школы есть будущее», — заявил Виктор Томенко.

Таким образом школу Старой Суртайки, где обучаются более 40 учеников, удалось отстоять. Но в регионе закрыты многие другие. В похожей ситуации оказались жители села Батурово в Ребрихинском районе Алтайского края. Вот уже два года их детей возят учиться на школьном автобусе в соседнее село Кучук, расположенное в 12 километрах от Батурово.