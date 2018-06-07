Томск, 7 июня, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин пообещал разобраться в проблеме томички Натальи Журовой, задавшей президенту РФ Владимиру Путину в ходе «прямой линии» 7 июня вопрос о выделении земельных участков многодетным семьям.

Фирс Журавлев. Чиновник. 1884

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Жвачкин поручил «немедленно провести проверку» по фактам, изложенным Журовой. По информации властей региона, в администрацию Томской области многодетная мать ранее не обращалась. Губернатор связался с Натальей Журовой по телефону и договорился о встрече для решения проблемы, сообщили ИА REGNUM в обладминистрации.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, жительнице Томска, многодетной матери Наталье Журовой сегодня, 7 июня, удалось задать вопрос президенту РФ Владимиру Путину в ходе «прямой линии». Она сообщила главе государства о сложностях, с которыми столкнулась, пытаясь получить земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

Чтобы томичка получила подробный ответ на свой вопрос, президент попросил связался с Сергеем Жвачкиным.

«У нас в Томской области есть различные программы помощи многодетным семьям, например, спецпрограмма по выделению квартир. Но иногда чиновники не рассказывают людям обо всех правах, которые у них есть. Также проблема в том, что земли много, но раздать ее мы не можем без инженерных коммуникаций», — сказал Жвачкин Путину.

В областной администрации подчеркнули, что в Томской области объём поддержки семей с детьми в 2017 году превысил 2 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда — средства областного бюджета.

Напомним, у Натальи Журовой трое детей. По её словам, она встала на получение земельного участка в 2010 году и была 735-й, но за восемь лет очередь продвинулась лишь наполовину.

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