Липецк, 7 июня, 2018, 16:38 — ИА Регнум. В Липецкой области проблема обманутых дольщиков будет решена к концу 2019 года. Об этом заявил глава региона Олег Королев, комментируя ответ президента Владимира Путина в рамках ежегодной «прямой линии».

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При этом, по словам Олега Королева, со всеми обманутыми дольщиками уже проводится работа в соответствии с установленными администрацией сроками.

«В Липецкой области в соответствии с планом-графиком в текущем, 2018 году будут введены три дома и восстановлены в правах более 100 семей-дольщиков, включенных в реестр пострадавших. К концу следующего, 2019 года, будут сняты все проблемы оставшихся «обманутых дольщиков.

По каждому конкретному дольщику, по каждому застройщику уже проведен детальный разбор и предложено решение. Это на особом контроле областной власти — помочь людям, оказавшимся не по своей вине в сложной жизненной ситуации», — заявил глава администрации Липецкой области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тему обманутых дольщиков подняли на «прямой линии» с Владимиром Путиным жители Липецкого микрорайона Европейский. С компанией СУ-5 заключили договоры долевого строительства более 1,5 тыс. человек.

Владимир Путин сказал, что эту и другие аналогичные проблемы он берет под свой контроль, добавив, что в последние годы предпринят ряд мер по устранению причин, способствующих росту не получающих жилье дольщиков.

По словам президента, уже с 1 июля 2019 года долевое строительство в России будет прекращено — ему на смену придет привлечение средств через банковские схемы.