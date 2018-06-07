Москва, 7 июня, 2018, 16:32 — ИА Регнум. В ходе «Прямой линии» президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым выйти на объем жилищного строительства в размере 88 млн. кв. метров по итогам 2018 года.

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Комментируя высказывание главы государства, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ, руководитель Рабочей группы партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александр Сидякин напомнил, что в 2017 году ввод жилья на территории Российской Федерации составил 78,6 млн. кв. м., из которых индивидуальное жилищное строительство — 32,7 млн. кв. м.

«В этом году нам предстоит еще больше наращивать объемы индустриального домостроения. Увеличение темпов строительства подстегивает развитие современных материалов и технологий, позволяющих строить многоквартирные дома в более короткие сроки», — заявил Александр Сидякин.

По его словам, увеличению темпов строительства будет способствовать и поэтапный уход от модели долевого строительства, и переход к проектному финансированию.

При этом депутат отметил перспективность развития малоэтажного строительства.

«Сегодня малоэтажное строительство составляет 41,6% от общего объема ввода жилья, и покупательский спрос растет. Большое количество горожан проживают в малоэтажных жилых комплексах. В этой связи мной совместно с Минстроем России подготовлен комплексный законопроект, которым предусматривается установление единого подхода к осуществлению эксплуатации общего имущества в жилищном фонде — как в многоквартирных дома, так в малоэтажных жилых комплексах», — уточнил Александр Сидякин.