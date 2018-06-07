Калининград, 7 июня, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Мэрия Калининграда предъявила претензию поисковому сервису «Яндекс» за возвращение на карту Калининграда немецкого названия улицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель общественной организации «Русская община Калининградской области» Максим Макаров, продемонстрировав переписку с мэром Калининграда Алексеем Силановым.

Klgd.ru Мэр Калининграда Алексей Силанов с ветеранами

Напомним, накануне стало известно, что «Яндекс» переименовал часть Старопрегольской набережной в Калининграде в «улицу Биржевую». Именно так — Börsen Straße — назвался у немцев этот участок дороги.

На просьбу общественника отреагировать мэр Калининграда написал:

«Еще два дня назад моим заместителем Крупиным направлена в «Яндекс» информация о том, что таких наименований в городе не существует. Обещано исправить».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что пока поисковый ресурс продолжает распространять ложную информацию.

Напомним, всплеск топонимической реституции в Калининграде произошел в конце 80-х годов. Тогда — в 1989 году — горсовет переименовал улицу Жданова (в память о первом секретаре Ленинградского обкома и горкома ВКП (б) во время немецко-фашистской блокады Ленинграда Андрея Жданова) в улицу немецкого композитора Брамса. До войны эта улица в Кёнигсберге носила название Brams Straße.

Также тогда улице Музейной в Калининграде было возвращено немецкое имя Bessel Straße (в русском варианте — улица Бесселя, немецкого астронома).