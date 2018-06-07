Ярославль, 7 июня, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Участник предварительного голосования «Единой России» по выборам кандидатов в депутаты Ярославской областной думы по 9-му округу Василий Бобков празднует победу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Областная дума Василий Бобков

7 июня оргкомитет по проведению праймериз в Ярославской области отменил результаты электронного голосования по 9-му округу. Таким образом, Василий Бобков оказался на первом месте. Как сообщало ранее ИА REGNUM, предварительное голосование прошло 3 июня. 5 июня были оглашены его итоги, кроме 9-го округа.

Кандидат Василий Бобков сообщил в оргкомитет праймериз о возможной фальсификации результатов голосования. Он считает, что более 500 голосов за его конкурентов, отданных при помощи электронного голосования, были сфальсифицированы — их данные якобы были взяты из баз данных участников предыдущих выборов. Бобков заявил, что дойдет до председателя партии Дмитрия Медведева, если региональное партийное руководство его не услышит.

5 июня оргкомитет рассмотрел жалобу, но пришел к выводу, что не обладает достаточным набором документов, чтобы вынести окончательное решение. Была создана рабочая группа, которая в течение двух дней должна была разобраться в этой ситуации. И вот только что она приняла решение: результаты электронного голосования отменить. Таким образом Бобков стал победителем предварительного голосования «Единой России» по 9 округу, он будет выдвинут кандидатом от партии на выборах в облдуму и сможет выбрать способ выдвижения — одномандатный округ или партийный список.