Лондон, 7 июня, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Питер Джексон не будет работать над созданием нового сериала Amazon «Властелин колец», об этом официально сообщил пресс-секретарь режиссёра, передаёт 7 июня газета The Independent.

Цитата из к/ф «Хоббит. Нежданное путешествие». реж Питер Джексон. 2012. США, Новая Зеландия Горлум

На данный момент Джексон занят выпуском экранизации романа Филипа Рива «Хроники хищных городов». Что касается самого сериала, то о нём до сих пор нет почти никакой информации. Известно лишь, что первый сезон шоу будет посвящен молодости Арагорна и что сериал не будет являться адаптацией оригинального романа, в его основу, в том числе, лягут различные заметки Джона Толкина.

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Напомним, данный сериал Amazon будет состоять из пяти сезонов. Только за права на экранизацию компания заплатила $250 млн, всего на создание шоу будет потрачено около $1 млрд.