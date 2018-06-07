Омск, 7 июня, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В Омске во дворе на улице 6-я Станционная, 33, на детей нападают крысы. Об этом сегодня, 7 июня, омичи сообщают в городских порталах в соцсетях.

Скриншот со страницы группы «ЧП Омск». Vk.com Двор в Омске, где крысы, по словам жильцов, нападают на детей

«Крысы кидаются на детей! 6-я Станционная, 33. Куда только не обращались, все без толку!» — говорится в сообщении на странице портала «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Омичка, оставившая жалобу, уточняет, что крысы приходят со свалки, которая находится рядом, и «даже прыгают на детей». А злополучную свалку не вывозят и, судя по всему, не собираются.

«Весь двор в пакетах, бумагах от разлетевшейся свалки! Стараемся сами поддерживать порядок, но крысы и тараканы — это уже ни в какие ворота!» — говорится в жалобе.

В комментариях жительнице Омска посоветовали обратиться в санэпидемстанцию, чтобы обязать управляющую компанию вывезти мусор. Также подписчики портала посоветовали жильцам дома обратиться к депутату горсовета, отвечающему за данный округ:

«Пусть прогуляется там со своими помощниками. Сразу всё наладится».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, ещё об одном жутком дворе в Омске рассказали подписчики городского паблика «Омск Live». Они сообщили, что на детской площадке стоят качели с верёвкой, похожие на виселицу, и ржавая железная горка, представляющая опасность для детей. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР.

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