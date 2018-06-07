Южно-Сахалинск, 7 июня, 2018, 16:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» уделил особое внимание проекту строительства моста Сахалин-материк. Глава государства пообещал оценить все стороны вопроса перед тем, как будет принято решение о строительстве моста, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Владимир Путин

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«Я знаю, что этот мост — давняя мечта жителей Сахалинской области. Мы должны оценить все стороны этого вопроса. Это и вопросы загрузки этого моста, и возможности развития инфраструктуры севера Хабаровского края, и геополитические вопросы», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости строительства сухопутного перехода Сахалин — материк спорят более 100 лет. Впервые предложение поступило ещё в царской России, но было оставлено без движения. Пытался построить тоннель Сахалин — материк Иосиф Сталин, но после его смерти строительство свернули. В постсоветской России к вопросу строительства моста возвращались дважды. Сегодня об этом говорят опять.

Власти Сахалина убеждены в необходимости реализации проекта. Областная дума направила обращение к президенту, проявив редкое единодушие, даже КПРФ поддержала «единороссов».

У проекта нет противников, но есть те, кто проявляет понятную осторожность. Мост, по предварительным подсчётам, будет стоить в 3,5 раза дороже Крымского. Дальневосточники высказывают опасения, что из-за гигантской стройки будут свёрнуты все соцпрограммы в ДФО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя просьбу сахалинцев о строительстве моста, подчеркнул необходимость тщательной экспертизы проекта.