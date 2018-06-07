Москва, 7 июня, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Власти Украины «нагнетают обстановку» для того, чтобы оправдать возможную попытку вооруженного вмешательства в Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР). Об этом заявил в интервью RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова.

T S Поджигатель

«То, о чём заявляет Турчинов, вполне в русле политики сегодняшнего Киева, — сказал Новиков. — Такое же заявление мог сделать и президент Порошенко (Петр Порошенко)… Они разжигают истерию, нагнетают обстановку».

По его словам, официальный Киев пытается оправдать возможную попытку вооруженного вмешательства в ДНР и ЛНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов во время форума «Формула безопасности Украины. Продолжение» заявил, что на Украине будут сняты все ограничения на прямые закупки оружия и техники, включая зарубежную продукцию.

По его словам, в ближайшее время официальный Киев разрешит прямые контракты между силовыми структурами и любыми производителями.

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